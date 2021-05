Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Angela Merkel a avertizat sambata impotriva izbucnirilor rasiste sau antisemite in timpul demonstratiilor de sustinere a cauzei palestiniene, in conditiile in care mai multe mitinguri sunt planificate in acest weekend in Germania, informeaza France Presse. Cei care scot in strada…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat in aceasta dupa-amiaza, la Berlin, cu cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel. La solicitarea parții germane, din cauza restricțiilor pandemice dure stabilite in RFG, discuția a avut loc in regim de teleconferința.

- Italia a anuntat miercuri o vasta operatiune a politiei in peninsula, in Germania, in Spania si in Romania impotriva 'Ndrangheta, cunoscuta mafie din Calabria (sud), relateaza France Presse si DPA, potrivit Agerpres. 'O operatiune a politiei judiciare denumita 'PLATINIUM-DIA' impotriva 'Ndrangheta…

- Germania va imuniza prin vaccinare 20% din populatia sa impotriva noului coronavirus pana la inceputul lunii mai, a declarat luni ministrul Sanatatii din aceasta tara, Jens Spahn, citat de Reuters. Germania se confrunta in aceasta perioada cu o crestere a numarului de infectari cu SARS-CoV-2…

- Statele Unite au avertizat Rusia impotriva oricarei incercari de intimidare a Ucrainei, in urma miscarilor de trupe ruse de la frontiera ucraineana, pe care Kievul le considera drept provocari, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Germania se asteapta ca Uniunea Europeana sa convina asupra unor sanctiuni impotriva Chinei pentru nerespectarea drepturilor omului, a declarat luni, la Berlin, ministrul de externe german Heiko Maas, relateaza Reuters. Potrivit unor diplomati, UE urmeaza sa adopte sanctiuni care vor viza…

- Comisia se intreaba cu privire la aceasta suma. In opinia sa, indemnizatii de acest fel este necesar sa fie limitate la ”minimum necesar”. ”Rolul nostru consta in a apara concurenta si a supraveghea ca indemnizatia acordata exploatantilor centralelor (cu carbune) care se inchid mai rapid decat s-a prevazut…

- Procesul unui presupus spion egipteano-german care lucra pentru serviciul de presa al cancelarului german Angela Merkel, suspectat ca ar fi transmis informatii serviciilor secrete egiptene ani de zile, s-a deschis marti la Berlin, informeaza France Presse, potrivit AGERPRES. Amin K. ar fi…