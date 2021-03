Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat sambata ca pandemia de coronavirus nu trebuie folosita drept scuza pentru a anula progresul realizat in domeniul rolurilor de gen dezavantajoase pentru femei, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Sarcinile ingrijirii copiilor si cele referitoare la…

- In 7 martie, la ora 19.00, in Sala Mare a Teatrului de Nord, oferim publicului feminin, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, intrare libera la spectacolul Autobahn, de Neil LaBute, in regia Laurei Moldovan. Spectacolul urmarește viața unui cuplu prin intermediul amintirilor și a destainuirilor facute…

- În timpul Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, cei mai puternici lideri de stat din lume și-au dat reciproc mâna, deși întâlnirea a fost virtuala. Moderat de fondatorul WEF, Klaus Schwab, în dialog a intrat și cancelarul german, Angela Merkel. Ea vorbit, printre…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca este nerabdatoare sa deschida "un nou capitol" in relatiile dintre Germania si SUA, intr-un mesaj de felicitare pentru noul presedinte american Joe Biden, relateaza AFP si DPA.

- Cancelarul german, Angela Merkel, critica decizia giganților social-media, inclusiv Twitter și Facebook, de a inchide conturile președintelui in exercițiu al SUA, Donald Trump. Merkel spune ca aceasta decizie este „problematica”.Oficialul german este de parere ca legislativul este cel care ar trebui…

- ”Regret profund ca președintele Trump nu și-a recunoscut infrangerea din noiembrie și refuzat din nou sa faca acest lucuri și ieri (miercuri - n.red)”, a declarat Merkel. Cancelarul german a subliniat ca liderul de la Casa Alba a alimentat indoielile legate de rezultatul alegerilor, deschizand astfel…

- Calificat de presa europeana drept un discurs emotionant, Angela Merkel a spus ca 2020 a fost cel mai greu din cei 15 ani de mandat. „Ce an am avut! In 2020, am avut ceva ce a venit peste noi, fara sa ne asteptam. Un virus necunoscut care ne-a invadat trupurile si vietile. Ne-a lovit in ceea ce aveam…

- Angela Merkel avertizeaza ca situația privind pandemia de Covid este foarte grava in Germania, țara inregistrand aproape 13.000 de cazuri in doar 24 de ore. Cancelarul cere masuri de lockdown mai dure, susținand ca "restricțiile din prezent nu sunt suficiente pentru a trece peste iarna".