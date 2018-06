Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german, Angela Merkel, a afirmat joi ca tarile europene impartasesc ingrijorarea legata de programul de rachete balistice iranian si s-a pronuntat pentru gasirea unor solutii la 'tendintele agresive' ale Iranului in Orientul Mijlociu, informeaza Reuters. ''Tendintele agresive ale…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a afirmat joi ca tarile europene impartasesc ingrijorarea legata de programul de rachete balistice iranian si s-a pronuntat pentru gasirea unor solutii la 'tendintele agresive' ale Iranului in Orientul Mijlociu, informeaza Reuters. ''Tendintele…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a intalnit luni, la Amman, cu regele iordanian Abdullah al II-lea, cu care a discutat probleme regionale, printre care si statutul Ierusalimului, transmit AFP, dpa si Xinhua, citand surse oficiale din cele doua state vecine, informeaza Agerpres.Vizita…

- BUCUREȘTI, 5 iun — Sputnik, Evan Rautu. O veste șoc a venit în aceasta noapte: ayatollahul Ali Khamenei, conducatorul suprem al Iranului, a renunțat la negocierile pentru prelungirea acordului nuclear cu Occidentul. În același comunicat, Khamenei a cerut agentiilor de…

- Uniunea Europeana a propus prelungirea negocierilor pentru mentinerea intelegerii din 2015, dupa ce SUA s-au retras din acord la inceputul lunii mai. "Acest vis au europenilor nu se va realiza niciodata", a declarat Khamenei, potrivit Agerpres.Iranul acceptase sa isi inghete programul nuclear…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a indicat ca le va spune liderilor europeni ca Israelul va lansa mai multe atacuri pentru a preveni stabilirea unei prezente iraniene in Siria, relateaza duminica agentia Xinhua. Netanyahu urmeaza sa plece luni intr-o calatorie de patru zile in Europa,…

- Alianta Nord-Atlantica nu va apara israelul in cazul unui atac din partea Iranului, inamicul sau jurat, declara secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, relateaza The Associated Press potrivit News.ro . Israelul este un partener, dar nu un membru, iar ”garantarea securotatii” de catre NATO se aplica…

- Am deschide cutia Pandorei. Ar putea incepe un razboi. Nu cred ca Donald Trump isi doreste un razboi”, a declarat Macron. Trump urmeaza sa decida pe 12 mai daca se va retrage din acordul cu Iranul. Conform a doi oficiali ai Casei Albe si a unei surse apropiate de Casa Alba, Trump este aproape…