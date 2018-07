Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel saluta compromisul intre Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si filiala sa bavareza, Uniunea Crestin-Sociala (CSU) privind imigratia, ce prevede crearea de centre de tranzit in Germania pentru deportarea azilantilor in tarile in care au fost inregistrati initial.

- Cancelarul german Angela Merkel saluta compromisul intre Uniunea Crestin-Democrata (CDU) și filiala sa bavareza, Uniunea Creștin-Sociala (CSU) privind imigrația, ce prevede crearea de centre de tranzit in Germania pentru deportarea azilanților in țarile in care au fost inregistrați inițial."Vrem,…

- Angela Merkel susține ca a obținut acorduri cu 14 țari pentru intoarcerea migranților, printre aceștia aflandu-se Ungaria, Polonia și Cehia. Budapesta infirma, insa, informația spunand ca nu vor accepta nici un migrant pe teritoriul lor, scrie presa internaționala, citata de Agerpres. Cancelarul german…

- Cancelarul german Angela Merkel a incheiat acorduri cu 14 tari pentru intoarcerea rapida a migrantilor care incearca sa intre in Germania, potrivit unui document consultat sambata de dpa. Merkel a dezvaluit aceste acorduri intr-o scrisoare de opt pagini adresata liderilor partidelor din cadrul…

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat joi ca ”destinul” Europei este in joc in problema migratiei, inaintea unui summit UE pe aceasta tema care se anunta foarte dificil, relateaza AFP.

- Angela Merkel cauta in continuare o solutie europeana la problema migratiei, prin discutii cu liderii altor state membre ale Uniunii Europene, a anuntat luni purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, transmite Reuters, conform agerpres. ''Cancelarul lucreaza cu alti parteneri europeni…

- Uniunea Crestin-Sociala (CSU) germana, partidul bavarez partener al Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel, i-a cerut luni acesteia din urma sa negocieze in doua saptamani o solutie europeana pentru problema migratiei, in lipsa unei asemenea solutii liderul CSU si totodata…

- Uniunea Crestin-Sociala (CSU) din Bavaria va decide luni daca va insista asupra unei politici de returnare a unora dintre refugiati de la frontierele Germaniei, a declarat prim-ministrul acestui land, Markus Soeder, transmite Reuters. Soeder a precizat insa ca va reveni aliatului sau din partid,…