Merkel a dat asigurări Ucrainei că nu va avea de suferit din cauza gazoductului rusesc Nord Stream 2 In ultima sa vizita la Kiev inainte de a se retrage din functia de cancelar, luna viitoare, Merkel a spus ca ”gazele naturale nu trebuie sa fie folosite ca arma geopolitica” de catrew Rusia si ca Germania ar putea impune sanctiuni noi Moscovei, daca va fi necesar. “Este important ca Ucraina sa ramana un teritoriu de tranzit”, a spus Merkel dupa discutii cu presedintele Volodimir Zelenski. Ea a solicitat prelungirea acordului de tranzit existent al Ucrainei cu Rusia dincolo de expirarea sa din 2024, adaugand ca Germania va sprijini tranzitia treptata a Ucrainei la energia regenerabila. Germania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

