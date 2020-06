Stiri pe aceeasi tema

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia unor fotografii care dovedesc faptul ca primarul Timișoarei, Nicolae Robu, continua sa foloseasca mașina de serviciu și șoferul in interes personal. Imaginile au fost surprinse vineri dupa amiaza, in jurul orei 16,30, in parcarea magazinului Jysk de langa Iulius Mall…

- Nicolae Robu, primarul orașuluiTimișoara, susține ca nu exista grupuri de interese in jurul sauiar prietenia cu anumiți oameni de afaceri ramane personala șinu se amesteca cu activitațile oficiale de la Primarie.Activitatea legata de achiziții publice derulata in ultimii ani de primarul Nicolae Robu…

- Noi informații intrate in posesia PRESSALERT.ro dovedesc ca transferul fulger al lui Vlad Golumbu de la Primaria Timișoara la Inspectoratul de Stat in Construcții Timiș a fost un plan bine pus la punct. Va reamintim ca vicepreședintele organizației de tineret a PNL Timișoara a reușit performanța ca…

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii a decis ca intenția primarului Nicolae Robu de a interzice manelele in spațiile publice din Timișoara reprezinta o fapta de discriminare. Va reamintim ca, dupa ce in spațiul public a aparut filmarea cu un lautar din Piața Traian care-i facea dedicații…

- Administrația condusa de Nicolae Robu continua sa puna in practica ideile de ”dezvoltare in forța” in centrul Timișoarei. Dupa ce specialiștii au criticat trotuarele ”puzzle”, care sunt realizate fara a exista avizele obligatorii sau autorizații de construire și care nu respecta regulile de arhitectura…

- Noi, semnatarii acestei scrisori, va transmitem, in numele redacțiilor pe care le reprezentam, aceasta scrisoare de protest fața de derapajele grave de limbaj și de atitudine ale primarului Timișoarei, in același timp președinte al PNL Timiș, domnul Nicolae Robu. Constatam cu regret ca domnia sa recidiveaza…