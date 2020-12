Meritocrație? S-au descoperit DINASTIILE din AUR! Circa 9% dintre candidații Alianței pentru Unitatea Romanilor (AUR) la alegerile parlamentare din 6 decembrie sunt fie rude de gradul 1 și 2, fie soți, pe liste figurand 27 de perechi soț-soție, tata-fiica, tata-fiu, mama-fiica, frate-sora, frate-frate. Unul dintre cazuri este la varful partidului: Claudiu Tarziu, co-președintele AUR, candideaza alaturi de soția sa. Exista și un caz extrem: pe listele dintr-un județ se afla soțul, soția și mama primului. Orban dezvaluie cand a decis sa demisioneze. Ce a raspuns la intrebarea daca Ciuca va fi mai bun decat el Promovarea unor familii intregi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul AUR, surprinza alegerilor parlamentare, are pe listele sale nu mai putin de 27 de perechi soț-soție, tata-fiica, tata-fiu, mama-fiica, frate-sora, frate-frate, informeaza G4media. Claudiu Tarziu, co-președintele AUR, a candidat alaturi de soția sa, iar cei doi ar putea ajunge senatori in viitorul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in Romania 4.207 noi cazuri de Covid-19 și 130 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus. Pana luni, in Romania au fost confirmate 422.852 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 296.844 de…

- La ATI (mai) sunt 1.169 de pacienti internati (fara cei de la Piatra Neamț) Autoritatile au transmis duminica, 15 noiembrie 2020, ca au fost inregistrate 7.096 de cazuri si 113 decese cauzate de COVID-19 in ultimele 24 de ore. La ATI sunt 1.169 de pacienti internati. Pana astazi, 15 noiembrie, pe…

- In ultimele 24 de ore au fost testate pozitiv pentru COVID-19 un numar de 7.096 de persoane, iar 113 au murit. In stare grava, in secțiile ATI sunt 1.169 de romani. Pana duminica, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 360.281 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 243.832 de pacienți…

- Pana astazi, 8.009 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Citește și: Romania a intrat in mini-LOCKDOWN, la miezul nopții: 9 reguli oficiale care se aplica, la nivel național, pentru urmatoarele 30 de zile In intervalul 08.11.2020 (10:00) – 09.11.2020 (10:00)…

- In ultimele 24 de ore, 51 de bistrițeni au fost depistați cu infecții cu noul coronavirus, in vreme ce la nivel național s-au inregistrat 5.028 de cazuri noi de CoVid-19. Situația epidemiologica la nivelul județului Bistrița-Nasaud, astazi, 23.10.2020, este urmatoarea: 2156 cazuri confirmate de CoVid-19;119…