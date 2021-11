Merităm doar ce știm să prețuim. În fond și nu în formă La aniversari trebuie sa vorbești numai de bine. Daca ești formal in sentimente. Pentru mine sentimentele conteaza daca au substanța, profunzime și depașesc forma impusa de turma. Așa ca la acest ceas aniversar al Romaniei o sa va vorbesc despre dragoste, in toate formele ei, in alți termini decat cei obișnuiți: La Mulți Ani, Te […] The post Meritam doar ce știm sa prețuim. In fond și nu in forma first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unirea Dej a remizat la Iași cu Politehnica, scor 0-0 , iar la finalul meciului de sub Copou antrenorul Dragoș Militaru a declarat ca formația sa ar fi meritat victoria. ”Am luat un punct, deși am venit sa luam trei și cred ca am incercat sa aratam asta pe teren, ca vrem sa luam toate cele trei puncte.…

- Autoritatile din Ramnicu Valcea au anunțat ca de Ziua Naționala a Romaniei se va da startul sarbatorilor de iarna prin doua concerte si un foc de artificii in centrul orasului. Evenimentele pregatite pentru luna viitoare si grupate sub genericul “Decembrie Magic” urmand sa se incheie in noaptea dintre…

- Cu ocazia zilei de nastere va dorim Multa Sanatate, Fericire si Implinirea tuturor dorintelor.La Multi Ani!Grupul salii Dracula Gym https://www.facebook.com/groups/DRACULAGYM Cele bune, Anca si Arni – Dracula Gym si ZTV Acest articol La Multi Ani cu sanatate Claudiu! a aparut prima data pe ZTV.ro -…

- Tehnicianul echipei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a declarat joi seara, dupa meciul cu FCSB, scor 0-1, ca formatia sa ar fi meritat un rezultat pozitiv si ca acum obiectivul este mentinerea in prima liga, conform news.ro “Poate meritam mai mult. Am incercat sa jucam, sa facem si faza defensiva…

- Cu ocazia zilei de nastere va dorim Multa Sanatate, Fericire si Implinirea tuturor dorintelor.La Multi Ani!Grupul salii Dracula Gym https://www.facebook.com/groups/DRACULAGYM Cele bune, Anca si Arni – Dracula Gym si ZTV Acest articol La Muti Ani Andrei! a aparut prima data pe ZTV.ro - Zalau TV .

- Farul Constanta a pierdut cu 1 2 meciul din deplasare cu FC Arges. "Marinarii" raman cu trei puncte obtinute in sapte meciuri jucate pana acum in acest sezon pe teren strain, in urma a trei egaluri, golaveraj 2 7. Acasa in schimb, lucrurile stau perfect, formatia de pe litoral castigand toate cele cinci…

- Deputatul social-democrat Corneliu-Florin Buicu a transmis vineri, 1 octombrie, pe pagina sa de Facebook, un mesaj de felicitare pentru medicii din Romania, cu prilejul Zilei Internaționale a Medicului. "La Mulți Ani cu sanatate tuturor medicilor! Aceasta sarbatoare a fost inițiata de Organizația Mondiala…

- „Nu putem sa nu vedem ceața de sub nasul nostru. Auzim cuvinte grele. Demisii, moțiune de cenzura, alegeri anticipate... toate lucrurile pe care mediul de afaceri nu vrea sa le auda. Pentru ca implica impredictibilitate, lipsa investițiilor sau cursul valutar sarit în aer. Se pune sub semnul…