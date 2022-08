Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai consumate fructe in perioada de vara este pepenele roșu. O felie suculenta de pepene te poate racori suficient incat sa duci la capat o zi caniculara. Acest fruct poate fi consumat sub diverse forme. Mai ales ca prezinta, in procent de 92 la suta, apa. Deși este bogat in antioxidanți…

- Deseori ni se intampla sa auzim in jurul nostru oameni care nu folosesc corect anumite expresii din limba romana, fie din cauza contaminarii cu cele din engleza, fie din cauza ca majoritatea vorbește astfel și atunci sintagmele se impamantenesc greșit. Ajungem, in concluzie, sa nu mai deosebim formele…

- Daca ai mai cautat sfaturi despre plante pe internet, probabil ai gasit articole care iți spuneau ca nu trebuie sa folosești apa de la chiuveta pentru udatul florilor, dar nu le-ai acordat importanța. Noi iți dezvaluim cinci alternative geniale pentru plante frumoase și sanatoase. Vei regreta ca nu…

- Atunci cand speli vasele, te-ai oprit vreodata sa te gandești de ce chiuveta ta este poziționata langa sau sub fereastra? Aceasta este instalata in mod tradițional la fereastra și exista cateva motive pentru care poziția este ideala. Afla din randurile de mai jos de ce chiuveta din bucatarie este așezata…

- S-a aflat care este greșeala pe care o fac mulți romani atunci cand vine vorba de lenjeria de pat, mai exact de spalarea acesteia. Mai toți oamenii petrec in pat aproximativ 50 de ore pe saptamana, astfel ca lenjeria de pat este foarte folosita. Cat de des trebuie spalata, de fapt, lenjeria de pat,…

- La ce distanța se pune hota de aragaz este marea dilema a persoanelor care vor sa achiziționeze una. Este util sa ai o hota in bucatarie deasupra plitei sau aragazului. In acest fel, bucataria ta va mirosi frumos și proaspat mereu. Dar are hota de bucatarie suficient spațiu pentru a funcționa corect?…

- De multe ori, fara sa ne dam seama, facem anumite greșeli. Și, tot de multe ori, oamenii invața pe pielea lor ce trebuie sa faca. De exemplu, daca lasați hainele in mașina de spalat prea mult timp, acestea incep sa miroasa. Asta se intampla din cauza dezvoltarii bacteriilor și a mucegaiului. Cand se…

- La ce detalii trebuie sa fii atent atunci cand bagi vasele la spalat? In ziua de azi avem parte de multe electrocasnice care sa ne ajute sa nu mai pierdem timpul. Exista un numar mare de persoane care au decis sa dea uitarii spalatului de vase obișnuit și sa apeleze la o mașina pentru aceasta […] The…