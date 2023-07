Merită să mai bagi banii în criptomonede? Interesul fața de criptomonedele pare sa fi diminuat pe masura ce acestea s-au dovedit conectate la piața financiara globala și au raspuns cu fragilitate la recentele crize economice mondiale. Cu toate acestea, inca se investește destul de mult in criptomonede, chiar daca poate acest fapt nu mai e in atenția publica atat de mult, alte subiecte fiind in lumina reflectoarelor, mai de interes la ora actuala. Cei din domeniu vorbesc despre faptul ca investitorii redevin activi, Bitcoin are o evoluție pozitiva și, in general, universul banilor digitali pare sa se revigoreze, scrie playtech.ro. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

