Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul sarb al lui Real Madrid, Luka Jovic (22 de ani) iși cere scuze pentru ignoranța: „E greu de crezut, dar m-am gandit ca pot ieși din izolare o data pe zi la farmacie ori la magazin. Voi suporta consecințele”. Amenințat de președintele Serbiei cu inchisoarea daca mai incalca regula izolarii…

- Fotbalistul Luka Jovic, legitimat la Real Madrid, risca sanctiuni deoarece desi ar fi trebuit sa ramana in carantina a plecat din Spania la Belgrad pentru a sarbatori ziua de nastere a iubitei sale, modelul Sofija Milojevic, scrie As, potrivit news.ro.Jovic a fost vazut sarbatorind pe strazile…

- Luka Jovic (22 de ani), atacantul celor de la Real Madrid, a fost denunțat de poliția din Serbia, intrucat a incalcat protocolul de carantina impus de catre clubul din capitala Spaniei in contextul pandemiei de coronavirus. ...

- Autoritatile sanitare au confirmat primul caz de imbolnavire cu COVID – 19 in Alba. Este vorba despre o persoana care se afla in carantina și venise din Italia. A fost internata la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia. In ultimele zile, sectia respectiva a fost eliberata…

- Autoritatile din judetul Galati au reusit sa identifice doar 7 dintre cei 17 pasageri care au calatorit in microbuzul in care s-a aflat batranul venit din Italia, confirmat ulterior cu coronavirus. De asemenea, s-a aflat ca barbatul a iesit din casa pe durata izolarii la domiciliu si a intrat in…

- Autoritațile din Rusia au inceput sa ia masuri pentru prevenirea coronavirusului. In Moscova, persoanele care nu se autoizoleaza la domiciliu pentru doua saptamani dupa ce au vizitat țari grav afectate de epidemie, risca pana la 5

- Romania nu este pregatita pentru Coronavirus. La una dintre cele mai mari companii, care pastreaza medicamentele pentru o eventuala epidemie a unui virus in Romania, este stoc zero. Ministrul Sanatatii a declarat aseara in cadrul unei conferinte de presa ca se lucreaza la foc continuu pentru refacerea…

- O femeie din Rusia care a evadat dintr-un spital in care fusese plasata in carantina in urma unei vacante petrecute in China a fost somata sa se prezinte in instanta si risca sa fie din nou spitalizata, au anuntat vineri autoritati judiciare din aceasta tara, citate de AFP, informeaza AGERPRES . Alla…