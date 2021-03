Stiri pe aceeasi tema

- Psihiatrul Gabriel Diaconu și-ar exprimat punctul de vedere in ceea ce privește tragedia de la Onești. Doi muncitori au fost sechestrați, timp de mai multe ore, și uciși. Criminalul era suparat ca și-a pierdut apartamentul in urma cu peste 10 ani. Parerea unui psihiatru despre crima de la Onești Psihiatrul…

- Kia a lansat cea de-a treia generație a modelului Soul in 2018, cu ocazia Salonului Auto de la Los Angeles. SUV-ul asiatic este comercializat in Europa doar in versiunea electrica e-Soul, iar acum a debutat oficial și in Romania. La noi in țara, noua Kia e-Soul poate fi comandata cu patru niveluri de…

- Fotocredit: MINI Accentele proaspete de design si acoperisul Multitone unic fac din primul model cu cinci locuri din gama de clasa mica a marcii premium britanice o prezenta si mai atractiva. Deja peste 500.000 de unitati au fost vandute in intreaga lume. Lansarea pe piata a modelului revizuit este…

- OPPO s-a lansat in Romania in anul 2020, chiar daca situația pandemica afecta din ce in ce mai multe business-uri și domenii, tehnologia se afla printre cele care infloreau. Compania a cunoscut un succes extraordinar, iar in septembrie 2020 a lansat OPPO Watch, despre care urmeaza sa povestesc mai multe…

- Avand in vedere temperaturile scazute care s-au inregistrat astazi, echipaje din cadrul celor șapte subunitați de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența „BANAT” al județului Timiș vor executa in fiecare noapte misiuni de patrulare in zonele cunoscute ca fiind frecventate de persoanele…

- Italia Market este importator direct al unor produse de ingrijire personala, igiena dentara, produse de curațenie și detergenți, oferindu-va calitatea produselor din Vest, la prețuri extrem de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In cadrul Galaxy Unpacked Samsung a anunțat pe langa gama de smartphone Galaxy S21 și lansarea oficiala a Samsung Galaxy Buds Pro, cel mai premium set de caști wireless produse de sud coreeni. Au un design intraauricular similar cu Galaxy Buds Plus, dar la nivel vizual seamana cu Galaxy Buds Live, vin…

- La Centrul National de Informare si Promovare Turistica din Gherla are loc joi, 14 ianuarie 2021, ora 17, vernisajul artistei clujence, doctorand in anul II, Maria Laura Sonfalean. Originara din Tirgu Mures, absolventa Universitatii de Arta si Design din Cluj-Napoca se prezinta in fata publicului din…