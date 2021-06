Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 49 de ani, din Hunedoara, a fost reținut, dupa ce la finalul saptamanii trecute ar fi patruns fara drept in curtea unui tanar de 31 de ani, din comuna Stanești. Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Targu Jiu s-au deplasat la fața locului, ocazie cu care au stabilit ca in timp…

- Pe 28 mai, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de talharie, și au reținut un tanar de 22 de ani, din Ștefanești. Din cercetari s-a stabilit ca in dimineața zilei de 19 mai, cel in cauza, impreuna cu doi minori,…

- Un barbat din Mihalț a fost reținut de Poliție, dupa ce i-ar fi lovit și amenințat pe membrii unei familii. Scandalul a pornit de la neințelegeri privind dreptul de proprietate asupra unui teren. Potrivit IPJ Alba, politistii Secției 5 Poliție Rurala au luat masura retinerii, marți, pentru 24 de ore,…

- Momente de groaza pentru calatorii unui autobuz de pe linia 117. Un barbat i-a amenințat cu un cuțit și ar fi vrut sa ia ostatici. Pentru imobilizarea acestuia au intervenit trupele antitero. Un barbat a sunat la 112 și un echipaj de poliție a intervenit de urgența. La fața locului au ajuns și tupele…

- Pe 5 mai, polițiștii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Bascov au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de violenta in familie, sub aspectul amenintarii si al lovirii sau altor violente, si au retinut un barbat de 47 de ani, din Maracineni. In dupa-amiaza zilei…

- Un barbat din localitatea Sebeșel a fost reținut de catre polițiști pentru ca ar fi agresat și amenințat un alt barbat. Potrivit IPJ Alba, joi, 22 aprilie, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 34 de ani, din localitatea Sebeșel, care…

- Ieri, 1 aprilie 2021, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 40 de ani, din comuna Ciugud, care este cercetat pentru amenințare. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in dupa amiaza zilei de 1 aprilie, in timp ce se afla…

