Inscrierea Rosiei Montane in UNESCO nu urmareste salvarea acesteia, ci blocarea celei mai mari resurse de aur si argint din Europa care se afla acolo, resursa pe care statul roman trebuie sa o valorifice in interesul cetatenilor sai, afirma Confederatia Sindicala Nationala Meridian.



Intr-un comunicat remis marti AGERPRES, confederatia atrage atentia premierului Ludovic Orban, membrilor Guvernului si autoritatilor publice cu atributii in sfera securitatii nationale ca presiunile exercitate asupra Executivului pentru inscrierea Rosiei Montana in UNESCO aduc atingere grava intereselor…