- Bulgaria a raportat marți 5.863 de noi cazuri de Covid-19 și 243 de decese, un nou record pentru țara UE cu cea mai mica rata de vaccinare, informeaza Reuters. Bilanțul total al deceselor se ridica astfel la 23.316. Confruntata cu o creștere a numarului de cazuri în plin val patru…

- Proteste de amploare la Bucuresti fata de noile restrictii anti-COVID-19, care au intrat in vigoare luni. Manifestantii s-au dus inițial la Ministerul Sanatatii, dupa care au ajuns și in fața cladirii Guvernului.

- Pasagerii și calatorii care vor traversa frontiera de stat a Republicii Moldova vor putea completa fișa epidemiologica doar în format electronic, începând cu 5 octombrie curent. Potrivit Ministerului Sanatații, fișa epidemiologica va putea fi accesata pe pagina fisa-covid.gov.md…

- A treia doza de vaccin anti-Covid nu prelungește valabilitatea certificatului digital . Acesta este valid doar pana in iunie 2022, susține Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații. In funcție de evoluția pandemiei, in 2022 vor fi cautate noi alternative la nivel European, a precizat Baciu,…

- Premierul a anuntat miercuri, 22 septembrie, ca s-a decis administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-Covid. Din 28 septembrie se poate face rapelul cu oricare dintre vaccinurile Pfizer BioNTech sau Moderna. Eligibili sunt cei care au mai mult de 6 luni de la administrarea dozei a doua. Cei vaccinați…

- Ministerul Sanatații a stabilit metodologia de acordare a tichetelor, pentru cei care se vaccineaza anti-COVID-19. Potrivit ordinului semnat vineri, de Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații, persoanele vaccinate cu schema completa vor primi cinci tichete de masa, in valoare totala de 100 de…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a semnat, vineri, un ordin privind acordarea alocatiei de hrana sub forma tichetelor de masa persoanelor care se vaccineaza cu schema completa impotriva virusului SARS-CoV-2, informeaza Agerpres . Conform documentului, aceste persoane beneficiaza de o…

- De miercurea viitoare, toti adultii trebuie sa prezinte un certificat (”green pass”) care sa ateste ca au fost vaccinati, au trecut prin boala sau au fost testati negativ. In locurile in care este necesar certificatul verde, copiii de peste 3 ani trebuie sa aiba un test negativ la Covid.Este vizat,…