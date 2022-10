Mergi la doctor în „luna roz” ca să afli că ești bine! Pretutindeni in lume – mai ales in țarile dezvoltate din toate punctele de vedere (economic, cultural…) luna octombrie este denumita „luna roz”. Bunicii noștri numeau octombrie „brumarel” și, in cazul unei tragedii, se resemnau la gandul ca „așa a fost sa fie”… Știința a evoluat, iar accesul la informații și servicii medicale este acum aproape de fiecare femeie. Vizita la medic pentru sanatatea sanilor nu ar trebui sa fie doar ca strigat de ajutor atunci cand apare o problema, ci și ca motiv de liniște, conform principiului „te duci ca sa afli ca ești sanatoasa”. Daca ești barbat, iți scriu de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian a aparut miercuri in emisiunea „The Late Late Show With James Corden”, unde a vorbit despre planurile sale viitoare in privința relațiilor dupa desparțirea de Pete Davidson, luna trecuta. „Iți aranjeaza prietenii intalniri? Cauți aplicație de intalniri, gen Tinder? Cum iși gasește Kim…

- Scene incredibile au fost surprinse in fața primariei din Cluj-Napoca. Un barbat a dat foc intrarii in instituție. Sambata seara in jurul orei 20.20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat ar fi turnat pe ușa de acces in Primaria municipiului…

- Ieri, 18 august, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalau au reținut, pentru 24 de ore, un barbat banuit de furt calificat. In cursul zilei de joi, 18 august, un barbat, din Zalau a sesizat poliția despre faptul ca, in noaptea de 17 spre 18 august, persoane necunoscute…

- In noaptea de miercuri spre joi, polițiștii din Borșa au fost sesizați sa intervina la doua apeluri semnalate prin 112 cu privire la adresarea unor posibile amenințari cu uz de arme, in urma unor conflicte la doua imobile. In unul dintre cazuri, o femeie de 35 de ani din oraș și-ar fi amenințat soțul…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, din localitatea Pustioaia din comuna Varfu Campului, si-a pierdut viata, miercuri dupa-amiaza, intr-un incendiu care i-a cuprins locuinta, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Continue reading EXCLUSIV. Florinel Coman, recuperat de susținatoarea CFR-ului. „Țin cu ei”. Cine este Mariana Kovacevic? „Vraci”, știința sau „mergi la ghici?”. „M-am dus degeaba la ea” at Info real.

- Anamaria Prodan a avut un mesaj dur pentru Laurențiu Reghecampf dupa ce s-a afișat in mai multe randuri la brațul medicului Ibrahim al Ashary. Chair daca relația dintre cei doi nu este oficializata, ultimele postari ale celor doi au lasat sa se ințeleaga ca ii leaga mai mult decat o simpla prietenie.…

- Un cioban din județul Iași a fost obligat legal sa mearga la școala dupa ce și-a lasat oile sa pasca un lan de grau al unui vecin. In plus, magistrații l-au condamnat și la un an de inchisoare, cu suspendare, pentru distrugere.Magistrații din cadrul Judecatoriei Pașcani l-au condamnat la finele saptamanii…