- Castelul Bran gazduieste, incepand de vineri, maratoane de vaccinare anti-COVID-19 cu doze Pfizer BioNTech, timp de o luna, in perioada weekend-urilor, in cladirile Vamii Medievale din incinta Domeniului Bran. Vaccinarea se va face cu echipa medicala mobila, fara programare, iar parcarea va…

- Centrul din incinta Domeniului Bran va fi deschis in fiecare weekend, iar serul care se administreaza este cel de la Pfizer. Vinerea, centrul este deschis intre orele 14:00 și 20:00, sambata, in intervalul 10:00 - 20:00, iar duminica, de la 10:00 la 18:00. Vaccinarea se va face cu echipa medicala mobila,…

- Prefectul Judetului Vrancea, Gheorghita Berbece, a solicitat, miercuri, ca vaccinarea populatiei sa se faca in fiecare zi de sambata si duminica, fara programare, in centrul mobil amenajat in parcarea unui mall din municipiul Focsani. "Am solicitat tuturor factorilor implicati, respectiv Directiei…

- Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV 37.324 de persoane s au vaccinat in ultimle 24 de ore cu prima doza. 652.268 de persoane s au vaccinat cu ambele doze. Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National…