Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Danemarcei la Ankara a fost convocat vineri la Ministerul Afacerilor Externe turc, care a protestat impotriva unor manifestatii desfasurate in fata ambasadei Turciei si a unei moschei din Copenhaga, in timpul carora un politician extremist anti-islam a ars mai multe exemplare de Coran.

- Ministrul Finlandei de Externe, Pekka Haavisto, a declarat ca țara sa ar trebui sa ia in considerare optiunea de a adera la NATO fara Suedia, dupa ce presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan s-a pronunțat ferm ca Ankara va respinge candidatura suedeza , relateaza Reuters. „Aderarea comuna a celor…

- Suedia nu ar trebui sa se aștepte ca Ankara sa ii susțina candidatura pentru aderarea la NATO dupa o demonstrație din weekend in fața ambasadei turce din Stockholm, in care a fost ars un exemplar al Coranului, a declarat luni președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Demonstrațiile de sambata din capitala…

- Mii de persoane s-au adunat duminica (22 ianuarie) in orașul Batman, din Turcia, in sud-estul țarii, pentru a protesta impotriva incidentului arderii Coranului in Suedia. Mulțimile care purtau Coranul au scandat „Dumnezeu este mare” in araba, in orașul populat in principal de kurzi, potrivit Reuters.…

- Proteste desfasurate sambata la Stockholm impotriva Turciei au accentuat tensiunile cu Ankara, intr-un moment in care tara scandinava are nevoie de votul Turciei pentru a adera la Alianta, transmite Reuters.

- Suedia și Finlanda trebuie sa extradeze peste o suta de opozanți politici pe care Ankara ii considera teroriști pentru ca Turcia sa aprobe candidatura lor comuna la NATO, a declarat duminica președintele turc Recep Tayyip Erdogan, scrie Politico."In primul rand, trebuie sa extradeze aproape 130 de teroriști…

- Ministerul de Externe al Turciei l-a convocat luni pe ambasadorul Suediei la Ankara pentru a cere o ancheta cu privire la un incident petrecut la Stockholm pe care il considera insultator la adresa presedintelui Recep Tayyip Erdogan, transmite Reuters, citand doua surse diplomatice.

- Ministerul de Externe al Turciei l-a convocat luni pe ambasadorul Suediei la Ankara pentru a cere o ancheta cu privire la un incident petrecut la Stockholm pe care il considera insultator la adresa presedintelui Recep Tayyip Erdogan, transmite Reuters, citand doua surse diplomatice.