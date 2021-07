Mereu surprinzătoarea Chină Chinezii sunt un popor harnic, disciplinat și inteligent, țara lor aflandu-se in elita mondiala a marilor puteri, dominand scena alaturi de SUA și Rusia. In timp ce noi, romanii, in disperarea noastra de a-i ajunge din urma pe alții, ne taram cu „viteza melcului”, chinezii au ajuns deja in era cosmica, cu viteze supersonice, […] Articolul Mereu surprinzatoarea China apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

