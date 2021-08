Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea transnistreana supraviețuiește economic datorita exporturilor în dreapta Nistrului și în țarile din Uniunea Europeana. Doar 9% din exporturile de marfuri din regiune ajung în Rusia, deși liderii separatiști de la Tiraspol insista ca anume Moscova este cea care salveaza…

- Republica Moldova are nevoie de o transformare interna profunda, iar Uniunea Europeana ramane un partener important in acest proces. Declarația a fost facuta de președintele Maia Sandu in cadrul unei intrevederi cu Charles Michel, președintele Consiliului European, la Batumi, Georgia unde…

- Comisia Europeana a revizuit semnificativ prognoza de crestere economica pentru Romania in acest, la 7,4%. Aceasta estimare este cu 2,3 procente mai mare fata de prognoza din primavara si plaseaza Romania pe primul loc in Uniunea Europeana, urmata de Irlanda, cu 7,2%. Totodata, estimarile Comisiei Europene…

- Producerea mierii in Republica Moldova și exportul mierii in țarile Uniunii Europene este in scadere in ultimii ani, in special din cauza secetei. In anul 2017, Republica Moldova a exportat in țarile Uniunii Europene 5100 de tone de miere, in 2018 – 4100 de tone, in 2019 – 3900 de tone, iar anul trecut…

- Republica Moldova va primi 600 de milioane de euro de la Uniunea Europeana pentru relansarea economica a țarii care a fost grav afectata de pandemia de COVID-19. Despre aceasta a anunțat eurodeputatul roman Siegfried Mureșan. ”Cea mai buna veste pe care cetațenii Republicii Moldova au primit-din partea…

- Unul din sectoarele de suport ale Uniunii Europene este domeniul agricol și contribuția la imbunatațirea nivelului de trai al cetațenilor din mediul rural, in special educația in sectorul agricol – un sector cheie al economiei Republicii Moldova. Colegiul Agroindustrial din Ungheni (CAI Ungheni) este…

- Dezvoltarea agriculturii și sprijinul pentru educația agricola este unul dintre principalele domenii de asistența ale Uniunii Europene. Centrul de Excelența in domeniul de alimentație Publica și de Prelucrare a Alimentelor (CESPA) in Balți este una dintre cele profesional și tehnic din instituțiile…

- Asa vad analistii politici cele doua evenimente importante de la Berlin si Kiev, pe care Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu le-a efectuat luna aceasta, scrie știri.md Potrivit analiștilor politici, acestea reprezinta un semnal puternic transmis Uniunii Europene ca la Chisinau exista…