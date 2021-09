Stiri pe aceeasi tema

- Probabilitatea de producere a unor inundații devastatoare in vestul Europei, precum cele care au avut loc in luna iulie in Germania și Belgia, a crescut cu 20% din cauza schimbarilor climatice care influențeaza volumul ploilor, potrivit rezultatelor unui studiu publicat de consorțiul World Weather Attribution…

- Incendiile de vegetatie din Siberia, cea mai rece regiune a Rusiei, au mistuit satul Bias Kiuiol atat de repede, incat locuitorii au fugit din calea flacarilor, lasandu-și in urma casele, bunurile, dar și animalele de companie.

- Vremea va fi caniculara in Capitala, iar maximele vor ajunge sambata și duminica la 34-36 de grade Celsius, potrivit prognozei speciale emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) pentru...

- CHIȘINAU, 10 iul - Sputnik. Cei care voiau in acest weekend sa mearga la piscina sau la un picnic - o pot face fara griji. Vremea va ține cu ei. Meteorologii prognozeaza pentru astazi, 10 iulie, cer variabil și fara precipitații, vantul va sufla slab din est, iar vremea va fi determinata de influența…

- Vremea instabila a facut ravagii in capitala Rusiei. O ploaie torentiala insotita de rafale puternice de vant s-a abatut asupra Moscovei. Apa a patruns in case și magazine, in timp ce vantul puternic a rupt acoperișurile locuințelor și a doborat o macara aflata pe un șantier.O stație electrica situata…

- Pentru urmatoare 24 de ore, se anunța averse cu descarcari electrice pe intreg teritoriul tarii. La Briceni și Soroca vor fi 23 de grade, iar la Balti, cu unul mai mult. La Orhei, temperaturile vor fi puțin mai ridicate, maximele ajungand la 25 de grade Celsius.

- Romania se confrunta cu primele valuri de caldura din acest an. Au fost emise primele avertizari de cod portocaliu de canicula, care anunța temperaturi de pana la 39 de grade Celsius la umbra. Pe de alta parte, furtunile și inundațiile care au afectat mare parte din țara vor continua și in zilele urmatoare.

- Moscova se confrunta in aceasta saptamana cu un val de caldura fara precedent pentru luna iunie in ultimii 120 de ani, a anunțat marți serviciul rus de meteorologie, care pune acest fenomen pe seama schimbarilor climatice de la nivel mondial, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Temperatura in capitala…