Mercusys extinde garanția produselor sale la trei ani Perioada de garanție a produselor distribuite de Mercusys prin intermediul parteneilor crește la 3 ani pentru toate produsele achiziționate dupa 01.01.2021 și 2 ani pentru toate produsele achiziționate inainte de 01.01.2021. Decizia de extindere a garanției produselor a fost luata pentru a oferi tuturor utilizatorilor o protecție cat mai buna a produselor cumparate și reflecta increderea pe care Mercusys o are in calitatea dispozitivelor oferite. Astfel, fiecare client se poate bucura de produse mai mult timp și poate fi sigur ca experiența oferita de echipamentele sale este una foarte buna. … Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

