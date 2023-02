Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Rudolf, lector universitar in cadrul Universitatii „Babes-Bolyai”- Centrul Universitar Resita a fost reținut marți, 21 februarie, pentru 24 de ore de procurorii DNA pentru luare de mita, fiind acuzat ca cerea masteranzilor bani pentru a-i promova examenele, potrivit unui comunicat al DNA, citat…

- Dupa mai multe ore de percheziții, Cristian Rudolf, lector universitar in cadrul Universitații „Babeș Bolyai” Reșița, a fost adus, azi noapte, la sediul DNA Timișoara pentru audieri. Acesta a fost prins de procurorii DNA și polițiștii de la DGA Caraș Severin dupa ce a primit o noua tranșa de bani de…

- Un profesor universitar al UBB Reșița a fost prins in timp ce lua șpaga. Au fost descoperite teancuri de bani in dulapurile din locuința barbatului Un profesor universitar al UBB Reșița a fost prins in timp ce lua șpaga. Au fost descoperite teancuri de bani in dulapurile din locuința barbatului Procurorii…

- Procurori din cadrul DNA Timișoara și ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție din Caraș-Severin l-au ridicat de pe strada, in Reșița, pe Cristian Rudolf. Barbatul, profesor de istorie in cadrul Universitații „Babeș Bolyai” Reșița, ar fi fost denunțat de mai mulți polițiști care iși continua studiile,…

- Procurori din cadrul DNA Timișoara și ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție din Caraș-Severin l-au ridicat de pe strada, in Reșița, pe Cristian Rudolf. Barbatul, profesor de istorie in cadrul Universitații „Babeș Bolyai” Reșița, ar fi fost denunțat de mai mulți polițiști care iși continua studiile,…

- Un barbat care fusese dat disparut de familie in urma cu cateva zile, a fost gasit mort marți, in portbagajul propriei masini, in Timisoara. El avea varsta de 35 de ani si era originar din orasul Anina, judetul Caras Severin. Barbatul si-ar fi injectat singur o substanta letala Barbatul plecase vineri,…

- Descoperire macabra, marți, in campusul Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului. Polițiștii timișoreni au gasit cadavrul unui barbat de 35 de ani, medic veterinar in Caraș-Severin, dat disparut inca de sambata. Din primele informații se pare ca barbatul s-ar fi sinucis.