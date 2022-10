Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deșeuri (mobilier second-hand, jucarii, geamuri și alte produse uzate). Marți, 04 octombrie a.c., in jurul orei 14.00, in Punctul de Trecere a…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deșeuri din aluminiu. Luni, 03 octombrie a.c., in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din Vestul tarii au prins 17 migranti din Somalia, Bangladesh, India si Pakistan care au incercat, luni, sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un microbuz care transporta masti chirurgicale. Soferul microbuzului este turc si transporta marfa din Turcia in Germania,…

- La fața locului au ajuns politisti, dar si 8 echipaje medicale, care au transportat cele 8 victime la unitati spitalicesti din Bucuresti pentru acordarea de ingrijiri medicale, potrivit news.ro. ”Din primele investigatii medicale a rezultat ca 7 dintre cele 8 persoane nu ar fi ranite grav”, a aratat…

- Doua persoane au murit, iar un copil a fost grav ranit in urma coliziunii a doua autoturisme pe un drum judetean din Buzau. Potrivit IPJ Buzau, accidental a avut loc pe DJ 203 i, cand un sofer de 68 de ani din Prahova, aflat la volanul unui autoturism Logan, nu a acordat prioritate de trecere si a intrat…

- Cantitatea de peste 13 tone de deseuri din plastic din Bulgaria pentru o societate comerciala din Romania a fost oprita de la intrarea in Romania, prin PTF Giurgiu, de politistii de frontiera giurgiuveni, potrivit Agerpres."Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu…

- Inca un șofer a fost prins drogat la volan. Polițiștii orașului Faget și cei ai Secției 10 Rurale Faget au oprit pentru control, in data de 17 iulie a.c., pe DN 68 A, in localitatea Margina, o autoutilitara condusa de un barbat de 33 de ani, care se afla sub influența substanțelor psihoactive.…