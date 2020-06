Pe data de 18 iunie 2020, Mercur iși incepe, pentru a doua oara in acest an, mersul aparent retrograd, de aceasta data zodia in energia careia se va afla fiind zodia Rac. Mercur retrograd va tranzita zodia Rac pana pe data de 12 iulie 2020, cand iși va reveni in mers direct, iar influența sa va fi resimțita de toate semnele zodiacale, cu precadere de cei nascuți sau care au ascendent in semnele cardinale, adica Berbec, Rac, Balanța și Capricorn, și in mod special cei care sunt nascuți in primul decan al acestor zodii (sau au planete importante in primul decan, maxim jumatatea celui de-al doilea…