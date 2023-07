Stiri pe aceeasi tema

- Pe 26 iulie, Luna din Scorpion se opune lui Jupiter din Taur, ceea ce va crește creativitatea și ideile celor care iși doresc sa cucereasca partenerii in moduri inedite.Cu toate ca proiectele profesionale vor fi la ordinea zilei, nativii iși vor gasi timp pentru a crea noi conexiuni cu persoanele dragi.…

- Berbec - Zilele tale norocoase in iulie 2023Ca Berbec, natura ta dinamica și energica va fi susținuta de astre in aceasta luna.Cele mai norocoase zile pentru tine in aceasta luna sunt 9 și 21 iulie.Aceste zile aduc oportunitați de evoluție personala, progrese in cariera și noi inceputuri interesante.Folosește-ți…

- BerbecActivitatile comune cu persoana iubita sau copiii au succes astazi, chiar daca, pe alocuri, mai pot interveni discutii aprinse, neintelegeri sau divergente de opinii pe chestiuni financiare. Este bine sa eviti polemicile, deoarece subiectivismul este accentuat. Priveste partea plina a paharului…

- Ultima parte din luna iulie se anunța complicata pentru unii nativi, care vor avea parte de dezamagiri. Vor afla ca au fost tradați de parteneri și vor trece cu greu peste acest lucru. Nici problemele din trecut nu ii vor ocoli pe acești nativi.

- BerbecInteresanta zi in plan familial, datorita influxurilor energetice de astazi, evidentiind finalul unei etape. Ai spor in rezolvarea treburilor gospodaresti si in lamurirea chestiunilor patrimoniale. Intrucat esti foarte preocupat de sarcinile profesionale si de imaginea ta publica exista riscul…

- BerbecZilele acestui weekend te predispun la intalniri si dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat, dar si la calatorii pe distante scurte. De notat si memorat cele aflate sau petrecute, intrucat, pe de o parte, ti se vor lamuri multe aspecte profesionale care se afla de ceva vreme in umbra, iar…

- Dupa luna lui Mercur in retrograd, cele trei zodii vor avea parte de o staționare directa a planetei, prilej care le va aduce numai bucurii acestora. Acest lucru inlatura automat o parte din presiune și, avand in vedere ca primele 20 de zile ale lunii mai vor fi petrecute in sezonul Taurului, am putea…

- Suntem inca in portalul eclipselor, deschis saptamana trecuta. Suntem inca sub influența lui Mercur retrograd inceput tot saptamana trecuta și care va dura pana in 14 mai 2023. Nu ne ramane decat sa ne acceptam dorințele, nevoile, entuziasmul.Saptamana aceasta se anunța norocoasa in 29 aprilie, cand…