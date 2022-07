Stiri pe aceeasi tema

- Aceste zodii sunt considerate cele mai puternice din intreg zodiacul. Viața lor se va schimba radical chiar in momentele in care se așteapta cel mai puțin. Visele lor vor deveni realitate și chiar vor fi luați prin surprindere de cursul vieții. Din vara aceasta, vor avea parte de succes pe toate planurile.

- Urmatoarea perioada va fi o perioada foarte buna pentru multe zodii, insa cateva dintre ele vor avea schimbari majore pe toate planuri. Se spune ca acești nativi sunt protejați de Dumnezeu in urmatorii cinci ani, iar aceștia vor avea parte doar de bine și vor realiza tot ce vor.

- Elena Gheorghe , in varsta de 36 de ani este mama a doi copii și are o casnicie fericita alaturi de Cornel Ene, inca din 2011. Pe plan profesional, lucrurile i-au mers din plin, Elena fiind una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Aceasta a povestit recent, despre probleme cu care s-a confruntat…

- Doua zodii din horoscop vor trai cea mai frumoasa perioada din viața lor, asta dupa ce iși vor gasi sufletul pereche. Va fi dragoste la prima vedere și vor fi de nedesparțiți luna aceasta. Cei care se afla deja intr-o relație vor avea planuri mari de viitor și vor face marele pas la altar.

- Unul dintre cele mai importante criterii in funcție de care trebuie sa alegi jucariile potrivite pentru copii este chiar varsta lor. Anumite jucarii sunt periculoase pentru bebeluși, in timp ce altele nu starnesc interesul in randul copiilor de o varsta mai mare. Jucariile nu au doar un rol de divertisment…

- Trei zodii din horoscop vor avea de suferit in luna iunie! Cei care sunt casatoriți vor trece prin cea mai grea perioada din viața lor și vor avea mult de suferit pe plan sentimental. Aceștia au de gand sa renunțe la partenerul lor de viața, iar luna iunie va fi destul de grea pentru ei. Iata care sunt…

- Uneori, unele persoane din viața noastra par sa aiba intotdeauna norocul de partea lor. Se descurca in orice situație, indiferent de cat de greu este. Acești nativi primesc totul de la viața, inclusiv noroc in dragoste, cariera, bani. Nu iși fac prea multe griji și traiesc cat se poate de relaxați,…

- Mihai Morar e unul dintre cei mai indragiți prezentatori de la radio. Dincolo de cariera, el e casatorit cu Gabriela, alaturi de care are trei fetițe. Nu despre copiii lui a facut dezvaluiri acum, ci despre soția pe care chiar la radio a cunoscut-o in urma cu ani de zile. In anul 2006, dupa doar doua…