- O zodie din Horoscop va avea parte de probleme in dragoste! Nativii ar putea fi inșelați de partener in urmatoarea perioada. Cei nascuți sub acest semn zodiacal trebuie sa fie foarte atenți la semne.

- Indiferent de situație, nativii unei zodii din Horoscop renasc din propria cenuța, gasesc puterea sa mearga mai departe și sa se bucure de viața. Ei vor fi norocoșii care vor fi de neoprit in luna iunie. Cine sunt nativii vor avea parte de șansa vieții in urmatoarea perioada.

- Berbec (21 martie - 20 aprilie)Cum Marte este cunoscut drept zeul razboiului, deci sunt excelența luptatorii, nu este de mirare ca ocupațiile care li se potrivesc sunt chiar cele care presupun indrazneala. Meseriile indicate pentru cei nascuți sub acest semn zodiacal sunt: militar, pompier, polițist,…

- O zodie din Horoscop este norocoasa acestui final de luna. Nativii nascuți sub acest semn zodiacal, sau persoanele care au ascendentul aici, vor avea parte de tot suportul persoanei iubite in planurile de viitor. Pentru ce zodie se anunța vești bune.

- Luna mai vine cu o mulțime de provocari pentru o zodie din Horoscop. Acești nativi trebuie sa fie foarte echilibrate in tot ceea ce fac, asta pentru ca se așteapta o perioada cu multe provocari pentru acești nativi. Despre ce zodie este vorba și ce le prezice Zodiacul.

- Mercur retrograd in Taur iși face simțita prezența și va rezolva o serie de probleme in relații. Patru nativi din zodiac se apropie din ce in ce mai mult de partenerul lor de viața saptamana aceasta și se bucura din ce in ce mai mult unult de altul.

- Luna aprilie nu a venit cu cele mai frumoase vești pentru o zodie din Horoscop. Acești nativi sunt urmariți de ghinion la tot pasul, chiar daca stele au venit, pentru ei, in ultimul timp, cu vești bune. Acum vor avea parte de momente neplacute și se vor confrunta cu probleme financiare, in dragoste,…

- Horoscop luna aprilie 2023. Afla previziunile astrologice pentru urmatoarele saptamani și cum te afecteaza Mercur retograd in funcție de zodie. Iata ce au pregatit astrele pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești.