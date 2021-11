Merck este înaintea Pfizer în discuţiile cu UE pentru pilulele care tratează Covid-19 Ambii producatori de medicamente din SUA au dezvoltat pastile antivirale care au demonstrat o eficacitate promitatoare in studiile efectuate pe adulti cu Covid-19 care prezinta un risc ridicat de a face forme grave de boala, cu Pfizer la 89% si Merck in jur de 50%. ”Contactele sunt in curs cu ambele”, a declarat luni oficialul UE, acesta cerand sa nu fie numit, deoarece negocierile sunt confidentiale. Discutiile cu Merck sunt mai avansate, deoarece aceasta a inceput deja sa trimita date catre autoritatea de reglementare a medicamentelor din Uniunea Europeana, a adaugat oficialul. Pfizer nu a transmis… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

