Stiri pe aceeasi tema

- Compania de servicii financiare Western Union a anunțat ca iși va suspenda activitațile din Rusia și Belarus din cauza invadarii Ucrainei de catre Moscova și a sprijinului oferit de Minsk forțelor armate ruse, relateaza BBC.

- Moscova a cultivat legaturi stranse cu separatiștii proruși care controleaza teritoriile separatiste din regiunea Donbas din estul Ucrainei, a caror independența a recunoscut-o Rusia luni seara, dar neaga ca au vreun rol in razboiul lor de aproape opt ani cu forțele guvernamentale ucrainene, relateaza…

- In jur de zece companii aeriene si-au ajustat zborurile programate spre Ucraina pe fondul tensiunilor cu Rusia, a declarat luni ministrul ucrainean al infrastructuri, Oleksandr Kubrakov, precizand totusi ca raman deschise culoarele de zbor pe deasupra tarii si ca zborurile sunt in continuare sigure.…

- Ucraina a sfatuit companiile aeriene sa evite sa zboare deasupra apelor deschise ale Marii Negre, incepand de luni si pana sambata, din cauza exercitiilor navale rusesti care au loc acolo. Deja de duminica dupa-amiaza imaginile site-ului de monitorizare a zborurilor flightradar24.com aratau un trafic…

- Peste 30 de nave rusesti au inceput exercitii de antrenament in apropierea peninsulei Crimeea, ca parte a unor exercitii navale mai ample, a anuntat sambata agentia de presa RIA.„Incepand de maine, companiile aeriene sunt sfatuite sa nu zboare ...deasupra acestei zone si sa planifice din timp rutele…

- Companiile aeriene iși evalueaza serviciile catre Kiev, pe fondul tensiunilor Rusia – Ucraina. Compania olandeza KLM a oprit toate zborurile catre Kiev și a declarat ca nu va opera in spațiul ucrainean, fiind primul mare transportator aerian care anunța intreruperea serviciilor, in contextul in care…

- Compania aeriana olandeza KLM a declarat vineri ca membrii echipajului sau nu mai petrec noaptea la Kiev din cauza tensiunilor dintre Rusia și Ucraina, potrivit AFP.Zborurile companiei catre Ucraina nu sunt însa suspendate, a spus KLM într-un comunicat.„Recent s-a decis ca…

- Margrethe Vestager, care este si vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, a declarat ca grupul nu a marit oferta pentru a satisface cererea. “Este provocator faptul ca o companie, avand in vedere cresterea cererii, limiteaza oferta. Acesta este un comportament destul de rar pe piata”, a afirmat…