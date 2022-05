Stiri pe aceeasi tema

- Moscova nu este de acord cu evaluarile facute de președintele Belarusului dupa mai bine de doua luni de razboi, arata poziția oficiala a președinției ruse, citate de Tass. „Operațiunea militara speciala a Rusiei in Ucraina se desfașoara conform planului”, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Consiliul de Stat al Republicii Crimeea a inaintat Dumei de Stat (n. r.: Parlamentul) din Rusia un proiect de lege privind naționalizarea proprietaților, care la data de 24 februarie (data la care a inceput invazia Rusiei in Ucraina) a acestui an era deținuta de cetațeni ai țarilor considerate de…

- Cristian Tudor Popescu nu crede ca razboiul declanșat de Rusia in Ucraina va mai putea continua și dupa 9 mai, zi in care, in fiecare an, rușii organizeaza parada militara pentru a celebra victoria asupra Germaniei naziste. Acum, „Moscova trebuie sa proclame a doua victorie a Rusiei impotriva nazismului”,…

- NATO, prin vocea secretarului general Jens Stoltenberg, a avertizat, miercuri, Rusia impotriva utilizarii armelor chimice in Ucraina și a promis sprijin suplimentar pentru Kiev, inclusiv asistența și echipamente pentru securitatea cibernetica. Stoltenberg a anunțat ca liderii alianței celor 30 de state…

- Au existat evolutii ”pozitive” in negocierile in curs intre oficialii rusi si ucraineni, i-a transmis Vladimir Putin liderului belarus, Aleksandr Lukasenko, un aliat cheie al Rusiei, in cadrul unei intalniri la Moscova. De asemenea, Putin sustine ca Rusia si Belarus vor beneficia de pe urma sanctiunilor…

- Ucraina va cere luni Curtii Internationale de Justitie (CIJ) de la Haga, principalul organ judiciar al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), sa emita o hotarare de urgenta prin care sa solicite Rusiei sa isi opreasca invazia, considerand ca argumentele folosite de Moscova pentru a-si justifica atacul…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a transmis sambata ca occidentalii se comporta ca niste banditi, dar lumea este mult mai mare decat Statele Unite si Europa și nu pot sa izoleze o țara atat de mare precum este Rusia, relateaza DPA, citata de Agerpres.Intr-o conferința de presa, purtatorul de cuvant…