- Aiden Aslin si Shaun Pinner, care se inrolasera in armata ucraineana, au fost capturati de fortele Moscovei langa Mariupol in aprilie.Situatia lor s-a inrautatit aseara, cand oficiali pro-rusi din Republica Populara Donetk au declarat ca „pregatesc un loc pentru executia lor".

- Denis Pușilin, șeful unei grupari separatiste susținute de Rusia in regiunea ucraineana Donețk, a semnat un decret care ridica moratoriul asupra pedepsei cu moartea. Cei trei straini – britanicii Aiden Aslin și Shaun Pinner și marocanul Saaudun Brahim – au fost condamnați la moarte in iunie de separatiști…

- Numarul morților și raniților din randul forțelor pro-ruse ale autoproclamatei republici Donețk este de peste jumatate din forța sa inițiala, afirma ministerul britanic al apararii in evaluarea de miercuri dimineața. Bombardamentele grele continua, in timp ce Rusia preseaza pentru a invalui zona Severodonețk…

- Aiden Aslin, Shaun Pinner și Brahim Saadoun, combatanți angajați cu armata ucraineana și capturați in timpul bataliei de la Mariupol, au fost condamnați la moarte joi de catre Republica separatista pro-rusa Donețk. Ei vor face apel, spun avocații lor. Vizau „preluarea violenta a puterii” „Curtea Suprema…

- Aiden Aslin, in varsta de 28 de ani, și Shaun Pinner, in varsta de 48 de ani, au fost capturați in urma cu doua saptamani in timp ce aparau Mariupol, din sud-estul Ucrainei. Cei doi ar putea fi pedepsiți cu moartea pentru crimele lor, avertizeaza procurorul așa-numitei Republici Populare Donețk. Procurorul…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a rabufnit la adresa lui Vladimir Putin dupa prezentarea cetațenilor britanici capturați de trupele rusești in timp ce luptau pentru Ucraina. Boris Johnson a criticat dur tratamentul aplicat de Rusia celor doi britanici capturați in Ucraina, Aiden Aslin (28 de…

- Doi britanici capturați in Ucraina de militarii ruși au aparut luni la o televiziune de stat din Rusia și au cerut sa fie schimbați cu un politician pro-rus care este reținut de autoritațile ucrainene. Shaun Pinner și Aiden Aslin au vorbit separat, la indicațiile unui barbat neindentificat.