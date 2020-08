Stiri pe aceeasi tema

- Ankara a denuntat sambata "ostilitatea Greciei fata de islam si fata de Turcia", a doua zi dupa reactia violenta a Atenei la transformarea in moschee a fostei bazilici Sfanta Sofia din Istanbul, relateaza AFP. Mii de musulmani au participat vineri la Istanbul la prima rugaciune in acest lacas de referinta…

- Cea mai inalta instanta administrativa din Turcia a deschis calea spre transformarea fostei catedrale crestine Sfanta Sofia din Istanbul in moschee, revocand actualul sau statut de muzeu, scrie Agerpres .

- Grecia a declarat joi ca Turcia risca sa deschida "o prapastie emotionala imensa" cu tarile crestine, daca va merge inainte cu propunerea de a transforma catedrala Sfanta Sofia din Istanbul, in prezent avand statutul de muzeu, intr-o moschee, relateaza Reuters. O instanta turca a primit…

- Cea mai inalta instanta administrativa din Turcia a amanat joi pentru 15 zile decizia revenirii la statutul de moschee a catedralei Sfanta Sofia din Istanbul, transformata in muzeu in 1935, perioada de inceput a Turciei laice, relateaza EFE. Consiliul de Stat a examinat joi cererea depusa…

- Autoritatile turce au dispus ca purtarea mastii in public sa fie obligatorie incepand de miercuri la Istanbul si Ankara, intr-un moment in care numarul de cazuri de contaminare cu noul coronavirus a inceput sa creasca din nou in Turcia, potrivit AFP.Aceasta decizie a fost luata la recomandarea…

- Statutul Hagia Sofia din Istanbul, biserica din secolul al VI-lea transformata in moschee si acum muzeu, este o chestiune doar de "suveranitate nationala", a declarat seful diplomatiei turce, citat joi de dpa, anunța AGERPRES."Cu siguranta nu este o problema internationala. Este o chestiune…

- Mai multe mii de credinciosi au luat parte vineri la rugaciuni colective organizate in moschei in Turcia, dupa mai bine de doua luni de interdictie in cadrul masurilor menite sa stopeze pandemia provocata de noul tip de coronavirus, informeaza sambata AFP, citata de Agerpres.In curtea celebrei Moschei…

- In plina pandemie de coronavirus, Belarusul a sarbatorit „Ziua Victoriei” cu o parada miliara de amploare pe strazile din Minsk. Autoritațile din Belarus nu au luat masuri impotriva COVID-19, iar activitațile continua sa iși urmeze cursul firesc. Pe 9 mai, ziua in care țarile din fostul bloc sovietic…