- Autoritatile ucrainene au dispus vineri evacuarea ultimilor civili ramasi in orasul strategic Bahmut din estul Ucrainei, care este un obiectiv prioritar al trupelor ruse si unde se dau de mai multe saptamani cele mai sangeroase lupte de la inceperea in urma cu un an a campaniei militare ruse contra…

- Intr-un interviu rar, publicat vineri, șeful grupului de mercenari Wagner din Rusia, Evgheni Prigojin, dezvaluie ca Rusia trebuie sa cucereasca orașul strategic Bahmut pentru a-si continua campania. Totuși, spune Evgheni Prigojin, misiunea din Bahmut nu este ușoara. Rezistenta acerba din partea aparatorilor…

- Seful gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a negat miercuri ca trupele ruse ar fi reusit sa stabileasca un cerc operativ in jurul orasului ucrainean Bahmut, la cateva ore dupa ce reprezentanti ai fortelor proruse din estul Ucrainei afirmau contrariul, relateaza agentia EFE, conform…

- Comandantii grupului de mercenari Wagner isi trateaza oamenii ca si cum ar fi ”carne de tun”, ”ii incoltesc pe cei care nu vor sa lupte si ii impusca in fata camarazilor lor abia sositi”, a declarat pentru postul american de televiziune CNN un fost comandant al acestui grup, Andrei Medvedev, transmite…

- ''Ii incolteau pe cei care nu voiau sa lupte si ii impuscau in fata celor abia sositi'', sustine acest fost militar in varsta de 26 de ani. ''Au adus doi detinuti care au refuzat sa mearga sa lupte si i-au impuscat in fata tuturor si i-au ingropat chiar in transeele pe care le sapasera recrutii'', a…

- Un lider al ocupatiei ruse din estul Ucrainei, Denis Pusilin, s-a afisat la Soledar, oras a carui capturare a fost revendicata de Moscova in urma cu peste o saptamana si a carui pierdere nu este recunoscuta pana acum de catre Kiev, relateaza AFP și Agerpres . De asemenea, separatistii au anuntat luni…

- Serviciul de informatii externe german (BND) se arata alarmat de pierderile pe care le inregistreaza armata ucraineana in luptele impotriva fortelor ruse in orasul Bahmut din estul Ucrainei, a relatat vineri saptamanalul german Der Spiegel, citat de Reuters. Armata ucraineana sufera pierderi mari in…

- Șeful gruparii paramilitare ruse, Evgheni Prigojin, da asigurari ca orașul Bahmut va fi cucerit și spune ca mercenarii Wagner ”au lucruri de invațat” de la armata ucraineana, relateaza The Moscow Times și AFP, citata de News.ro . ”Armata ucraineana lucreaza eficient, in mod coerent. Avem de invatat…