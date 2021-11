Mercenarii grupului Wagner antrenează soldați africani. Primele fotografii Fotografiile care circula pe Facebook și in grupurile Telegram dedicate companiilor militare private ruse pretind ca arata soldați din Mali antrenați de un instructor rus despre care se spune ca este membru al companiei private de securitate Wagner. Distribuția fotografiilor pare sa fi fost coordonata pe mai multe canale pro-ruse. In septembrie, Reuters a dezvaluit […] The post Mercenarii grupului Wagner antreneaza soldați africani. Primele fotografii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile incasate din turism in Grecia in primele opt luni ale anului au ajuns la jumatate fata de nivelul din anul 2019, in linie cu estimarile facute de autoritatile de la Atena la inceputul anului, a declarat duminica ministrul elen al Turismului, Vassilis Kikilias, informeaza Reuters. Din…

- Primele luminite pentru sarbatorile de iarna au fost montate in Bucuresti, joi seara, in Piata Constitutiei. "Am inceput montarea decoratiunilor de Craciun in Bucuresti. Primele luminite au fost montate in Piata Constitutiei, urmand sa le instalam pe toate pana la sfarsitul lui noiembrie",…

- YouTube a suspendat luni canalul președintelui Braziliei, Jair Bolsonaro, dupa ce acesta a publicat un clip video in care dezinforma cu privire la vaccinurile anti-coronavirus și la boala SIDA. Președintele brazilian a susținut ca „persoanele pe deplin vaccinate dezvolta virusul bolii SIDA mult mai…

- Castigurile trimestriale ale Facebook au depasit estimarile analistilor de pe Wall Street, chiar daca veniturile au fost sub asteptari, iar actiunile retelei de socializare au crescut la Bursa de la New York cu peste 4%, transmit DPA si Reuters, citat de agerpres. In trimestrul trei din 2021, profitul…

- Ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian trage un semnal de alarma in legatura cu compania militara Wagner, cunoscuta ca „armata secreta a lui Vladimir Putin”, avertizand ca a subjugat deja Republica Centrafricana, relateaza adevarul.ro.

- Parchetul a decis sa aștepte verdictul medicului legist, care va stabili clar cauza mortii, avand in vedere ca pe trupul femeii nu au fost gasite urme vizibile de violenta, potrivit unor surse judiciare. Potrivit procurilor, inca nu exista o dovada a ”legaturii de cauzalitate” intre lovituri și deces. Anchetatorul…

- In timp ce Franța a anunțat in aceasta vara reducerea prezenței sale militare in Mali, autoritațile din aceasta țara din Africa sunt in proces de semnare a unui acord cu grupul paramilitar rus Wagner. Mali confirma negocierile in curs. Cine sunt acești milițieni ruși, care aparțin unei companii private,…

- In perioada ianuarie-iunie 2021, in județul Brașov, s-au inregistrat 516 cazuri de violența domestica. Cele mai multe dintre ele, 346, au fost in mediul urban, iar in cel rural au fost comise 170 de infracțiuni de lovire sau alte violențe asupra unui membru de familie. Astfel, 83 de victime sunt barbați,…