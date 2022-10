Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Ilan Șor este o figura centrala in eforturile Moscovei de a readuce Republica Moldova pe orbita Moscovei, arata o serie de documente obținute de serviciile secrete ucrainene și consultate de Washington Post.Cand mii de protestatari s-au adunat luna trecuta in fața palatului prezidențial…

- Cand mii de protestatari s-au adunat luna trecuta in fața palatului prezidențial al Republicii Moldova, cerand demisia liderului pro-occidental al țarii, omul din spatele demonstrației – un lider al partidului de opoziție in exil in Israel – a primit rapid aprecieri de la Moscova, se arata intr-un material…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a deschis un dosar penal pe numele unui cetațean ucrainean pe care il acuza de fondarea „Batalionului Islamic Crimeea”, anunța TASS și Hotnews. Luni, departamentul local al FSB pentru Crimeea și orașul Sevastopol a declarat luni intr-un comunicat remis…

- Reluarea negocierilor cu Ucraina, vehiculata tot mai des de partea rusa in ultima vreme, ascunde un plan secret al lui Putin, scrie publicația rusa independenta Meduza. Liderul de la Kremlin nu ar urmari sub nicio forma incheierea unui acord de pace, ci doar obținerea unei incetari temporare a focului,…

- In discursul susținut in fața plenului Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a cerut retragerea trupelor ruse staționate ilegal in Transnistria. In același timp, a amintit ca Ucraina are nevoie de sprijinul tuturor in razboiul…

- In discursul susținut in fața plenului Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a cerut retragerea trupelor ruse staționate ilegal in Transnistria. In același timp, a amintit ca Ucraina are nevoie de sprijinul tuturor in razboiul…

- Separatistii rusi au anuntat marti ca au programat timp de cinci zile, intre 23 si 27 septembrie, referendumuri pentru unirea cu Rusia a republicilor autoproclamate in regiunile ucrainene Donetk, Lugansk si Herson, informeaza presa de stat de la Moscova si oficialitati locale, conform agentiilor Reuters,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a negat, marți, ca țara sa ar avea vreo implicare in cazul asasinarii Dariei Dughina, afirmand ca suspectul in cazul comiterii acestui atac nu este cetațean ucrainean, relateaza CNN . „Aceasta nu este responsabilitatea noastra”, a declarat Zelenski, la Kiev,…