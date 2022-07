Stiri pe aceeasi tema

- Numarul soldaților straini uciși din Ucraina este in continua scadere, aproximativ 400 de persoane au fost ucise in trei saptamani, a precizat marți reprezentantul oficial al Ministerului Apararii al Federației Ruse, generalul-locotenent Igor Konașenkov. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Autoritațile militare instaurate de armata rusa inorașul ucrainean Herson au trecut la noua etapa de rusificare a regiunii. Rețelele sociale Youtube și Instagram au fost interzise pe teritoriul aflat sub controlul temporar al ocupaniților ruși. Anunțul a fost facut de așa numitul purtator de cuvant…

- Rusia exporta in Turcia cereale furate din teritoriile pe care le-a ocupat in cursul invaziei din Ucraina, releva o ancheta realizata de un grup de jurnalisti de investigatie ucraineni de la programul audiovizual Shemi, produs de Radio Free Europe, informeaza marti EFE. Ancheta lor, publicata de Ukrainska…

- Aceasta ar fi a doua amenda in functie de cifra de afaceri care ar putea fi impusa Google in Rusia. In luna mai, executorii judecatoresti rusi au confiscat peste 7,7 miliarde de ruble (143 de milioane de dolari) de la Google, care fusese obligata sa plateasca aceasta suma la sfarsitul anului trecut,…

- Nadia Karpova, 27 de ani, al carei prenume complet e Nadejda, care in limba rusa inseamna „speranța", a fost printre primii sportivi ruși care s-au declarat impotriva razboiului din Ucraina. Cand avea 21 de ani, și-a facut un tatuaj cu cuvantul in engleza pe partea din fața a gatului, informeaza BBC.…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a semnat decretul de avansare in grad a general-maiorului Igor Konașenkov, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii de la Moscova, anunța agenția TASS . „Lui Igor Evghenievici Konașenkov i se atribuie gradul militar de general-locotenent”, stipuleaza decretul.…

- Jurnalistii din tarile occidentale vor fi expulzati din Rusia daca YouTube blocheaza accesul la briefingurile Ministerului rus de Externe al Moscovei, in contextul in care Moscova a avertizat canalul sa nu blocheze continutul acestora, a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova,…

- Rusia planifica sa creeze un manual despre informațiile false, care sa conțina modalitați de a le demasca. Despre acest lucru a spus primul vicepreședinte al Comisiei Camerei Publice a Federației Ruse pentru dezvoltarea comunitații informaționale a mass-media și a comunicațiilor in masa, Alexandr Malkevici,…