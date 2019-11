Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii timișoreni au intrat in alerta vineri in jurul pranzului, dupa ce au fost anunțați ca la Unitatea de Primire Urgențe a fost adus un baiat de 17 ani, victima a unui accident cu fuga. Copilul a mers acasa și le-a povestit parinților ca, vineri dimineața, ar fi fost lovit de un autoturism…

- Un barbat a mers sambata la Gigi Becali acasa si a facut un scandal monstru, scrie romaniatv.netEl a lovit mai multe persoane si l a agresat chiar si pe portarul proprietatii lui Becali. Fata latifundiarului se marita sambata, este mare sarbatoare in familia lui Becali.Barbatul a coborat dintr o masina…

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta seara pe strada Cluj din Timișoara, la intersecția cu strada 1 Decembrie 1918. Conform primelor informații oferite de IPJ Timiș, un autoturism care circula pe strada Cluj, dinspre Complexul Studențesc, a surprins și accidentat un barbat la intersecția…

- „Timisoara curata” si „Timisoara verde” sunt doua dintre campaniile pe care primarul Nicolae Robu le tot reclama de ceva vreme. Daca timisorenii vad mai greu rezultatul celor doua campanii, sobolanii din oras par insa sa le aprecieze. Inclusiv cei din cartierul primarului. https://debanat.ro/wp-content/uploads/2019/09/soareci.mp4…

- Un microbuz a lovit joi o mașina parcata in Timișoara, apoi un barbat de 75 de ani și s-a oprit intr-o stație de tramvai. Martorii spun ca șoferul microbuzului aveau un handicap la un picior, dar mașina era adaptata pentru el. Potrivit Poliției Timiș, un șofer in varsta de 30 de ani a pierdut control…

- Pe Drumul Național DN 69, dintre Timișoara și Arad, a avut loc un accident rutier grav, in urma caruia doua persoane au fost ranite. Un șofer in varsta de 24 ani, din județul Ialomița, a intrat in...

- Nicolae Robu i-a atacat in termeni duri pe șoferii care-și parcheaza mașinile scumpe pe unde apuca prin Timișoara. Astfel, primarul Timișoarei susține ca acești indivizi nu ar avea multa minte daca recurg la aceste gesturi. „Inca ne confruntam cu așa numiții bizoni in oraș. Primesc poze cu mașini din…

- Un motociclist a fost transportat de urgența la spital dupa ce a fost lovit de o mașina condusa de o șoferița care nu i-a acordat prioritate. „O femeie in varsta de 45 de ani circula cu mașina pe strada Cetații, iar la intersecția cu bulevardul Torontalului a virat stanga și nu a acordat prioritate…