- Frontiera sudica a Ungariei este practic sub asediu din cauza migratiei ilegale, a declarat, joi, ministrul ungar al Afacerilor Externe si al Comertului Exterior, Peter Szijjarto, in cadrul unei conferinte de presa la Viena, dupa intrevederea avuta cu ministrul de externe al Austriei, Alexander Schallenberg.…

- Romania doreste un parteneriat strategic real cu Ungaria prin dialog continuu si dezvoltarea unei cooperari pragmatice, a declarat, marti, la Bucuresti, ministrul roman de externe, Bogdan Aurescu, dupa discutiile cu ministrul ungar al Afacerilor Externe si Comertului Exterior, Peter Szijjarto. In cadrul…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, marti, ca Romania doreste construirea unei relatii de parteneriat strategic real cu Ungaria. „Romania doreste construirea unei relatii de parteneriat strategic real cu Ungaria, prioritatile, parametrii, asteptarile noastre privind traiectoria acestei…

- Kelemen Hunor, vicepremierul Romaniei, a avut o intrevedere bilaterala la București cu Peter Szijjarto, ministrul de externe al Ungariei, abordand mai multe teme de interes pentru cele doua țari. Vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, a afirmat, marti, ca asigurarea aprovizionarii cu gaze naturale…

- In exclusivitate pentru TVR, ministrul Comerțului Exterior și al Afacerilor Externe al Ungariei a dat detalii despre situația energetica din Ungaria și relația cu Rusia, in contextul razboiului din Ucraina.

- Bogdan Aurescu si ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, au sustinut, marti, o conferinta de presa, la Bucuresti. Bogdan Aurescu a anuntat ca schimburile comerciale dintre cele doua tari se afla in crestere si dupa primele trei luni ale acestui an. “Avem…

- Statele Unite ale Americii au reziliat conventia fiscala de evitare a dublei impozitari incheiata cu Ungaria in urma cu 43 de ani, a anuntat, sambata, ministrul ungar al Afacerilor Externe si al Comertului Exterior, Peter Szijjarto, pe pagina sa de Facebook. Potrivit sefului diplomatiei de la Budapesta,…

- Impreuna cu conducerea companiei rusesti de energie nucleara Rosatom, am reusit sa clarificam toate problemele nerezolvate, necesare pentru ca extinderea Paks sa intre in faza a doua, cea a constructiei concrete, in luna septembrie a acestui an, a declarat vineri, la Istanbul, ministrul ungar al Afacerilor…