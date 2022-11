Mercedes taie prețurile modelelor electrice cu până la 33.000 de dolari. Ce a dus la reducerea masivă Constructorul auto german Mercedes-Benz Group AG a decis sa reduca semnificativ pretul pentru doua modele de automobile electrice vandute in China, cu pana la 33.000 de dolari, in conditiile in care competitia acerba de pe cea mai mare piata de automobile electrice afecteaza vanzarile, transmite Bloomberg. Producatorul german de automobile de lux a publicat marti seara un comunicat pe pagina sa de Internet conform caruia a decis sa reduca preturile pentru anumite modele din gama EQ, incepand de miercuri, si de asemenea ca va oferi subventii clientilor care au cumparat recent acest tip… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

