Mercedes s-ar putea retrage din Formula 1 în 2020: germanii ar rămâne doar furnizori de ... Mercedes este pe punctul de a renunța la echipa de uzina cu care concureaza in Formula 1, potrivit unor informații dezvaluite miercuri de jurnaliștii publicațiilor britanice Autocar și RaceFans. Consiliul de administrație al Daimler va discuta in ședința din 12 februarie oportunitatea retragerii din Formula 1 la sfarșitul sezonului 2020, iar o serie de surse din cadrul producatorului susțin ca aceasta varianta este luata serios in considerare. Decizia... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

