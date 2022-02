Mercedes, evaluat la aproximativ 13.000 lei, cautat de autoritatile din Italia, descoperit de politistii de frontiera tulceni

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca BMW X6, an de fabricatie 2009, care figureaza in bazele de date ca fiind furat din Italia.

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca BMW X6, an de fabricatie 2009, care figureaza in bazele de date ca fiind furat din Italia.

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor un autoturism de lux, an de fabricatie 2020, care figureaza in bazele de date ca fiind cautat de autoritatile din Italia, potrivit unui comunicat…

- Un cetațean libian, de 25 de ani, a fost depistat de catre politistii de frontiera giurgiuveni, ascuns intr-o cutie voluminoasa, din semiremorca unui ansamblu rutier. Acesta, șoferul și mijlocul de transport au fost preluați de catre autoritațile de frontiera bulgare in vederea continuarii cercetarilor.…

- Un motor de barca, cautat de autoritatile din Franta a fost descoperit de politistii de frontiera tulceni. Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, politistii de frontiera tulceni au descoperit in urma unei actiuni desfasurate in zona de competenta, un motor de barca in valoare de 60.000 de lei,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, doi cetateni algerieni care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Romania, din Republica Bulgaria, ascunsi in semiremorca unui autocamion. In data de 12.01.2022, s a prezentat la controlul…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, trei cetateni afgani care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Romania, din Republica Bulgaria, ascunsi in remorca unui autocamion.Oficial de la Garda de Coasta In data de 24.12.2021,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism in valoare de aproximativ 90.000 lei, care era cautat de catre autoritatile din Norvegia. Autoturism de lux, evaluat la aproximativ 90.000 lei, cautat de autoritati, descoperit de politistii de frontiera constanteni,In data…