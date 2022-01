Mercedes colaborează cu artiști NFT pentru a sărbători seria G-Class Mercedes a facut echipa cu Art2People pentru a crea o colecție exclusiva Mercedes-Benz NFT bazata pe linia sa de vehicule G-Class, potrivit unui tweet al producatorului de automobile de lux, conform cointelegraph.com Cinci artiști au fost insarcinați sa creeze diverse lucrari inspirate de G-Class intr-o gama larga de medii, rezultand modele unice pentru fiecare opera de arta. Pentru acest proiect, cinci artiști din industria NFT au fost selectați pentru a interpreta G-Class in propriul stil. Artiștii implicați provin din domenii diverse, precum muzica, moda, design grafic, arhitectura,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean turc care dorea sa iasa din țara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret și avea ca destinație Olanda a fost intors din drum. Și asta pentru ca barbatul in varsta de 26 de ani, care era pasager intr-un microbuz marca Mercedes Benz, a prezentat la control pașaportul pe ...

- Fata de acelasi trimestru din anul 2020, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 7,2% pe seria bruta si de 8,0% pe seria ajustata sezonier, a transmis marți dimineața Institutul Național de Statistica. Pe primele 9 luni cumulat, Produsul intern brut a crescut cu 7,1%, a mai transmis INS. Datele…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Poienile de sub Munte, judetul Maramureș, au descoperit și indisponibilizat un autoturism Mercedes. Vehiculul in valoare de 25.000 de euro a fost declarat ca fiind furat din Marea Britanie. Ieri, la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera…

- La nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Poienile de sub Munte s-a declanșat, ieri, 9 noiembrie, o acțiune le linia combaterii traficului de autoturisme furate din strainatate, ocazie cu care, in baza unui mandat de percheziție emis de catre Judecatoria Vișeu de Sus, a fost identificat la domiciliul…

- Mircea Lucescu, 76 de ani, a pierdut prima oara dupa 30 de meciuri la Dinamo Kiev in campionat, 1-2 cu Vorskla acasa, și i-a reproșat arbitrului penalty-ul de 0-2. Seria de invincibilitate a lui Mircea Lucescu in campionatul ucrainean s-a terminat. Dupa 30 de meciuri și 363 de zile fara infrangere (de…

- LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș – locul secund la Under 19 și miercuri, in “Arini”, meci in Cupa Romaniei, cu CSM Reșița Echipa Under 19 a LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș a caștigat derby-ul extern de la Simeria, scor 3-0 (2-0) și grație acestui rezultat a terminat prima parte a campionatului pe locul secund…

- Adrian Bicheși, fostul antrenor al “alb-negrilor”: “cand eram la Unirea, nu-mi inchipuiam ca poate fi mai rau!” Din vara anului 2016, cand a ajuns pe a treia scena fotbalistica, la cerere, Unirea Alba Iulia a avut 5 antrenori principali, Radu Andone (toamna anului 2016), Adorian Himcinschi (anul 2017,…

- In 2019, BMW Seria 1 a primit o noua generație și, odata cu ea, a trecut la o configurație cu tracțiune fața. Desigur, tracțiunea integrala ramane opționala pentru unele versiuni și este oferita in standard alaturi de varful de gama M135i xDrive. Sub capota, modelul compact de performanța ascunde un…