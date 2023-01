Stiri pe aceeasi tema

- FOTO ȘTIREA TA| „Lucru bine facut!”: Au inceput sa se dezlipeasca instrucțiunile de pe stațiile de incarcare amplasate de Primaria Alba Iulia, pentru mașinile electrice „Lucru bine facut!”: Au inceput sa se dezlipeasca instrucțiunile de pe stațiile de incarcare amplasate de Primaria Alba Iulia, pentru…

- Cristiano Ronaldo a fost primit cu fast la noua sa echipa, Al Nassr, din Arabia Saudita. Stadionul de 25.000 de locuri a fost plin, chiar daca intrarea nu a fost libera. Supoterii echipei Al Nass au platit aproape 4 euro ca sa participe la eveniment. Portughezul a pornit, insa, cu stangul in fața noilor…

- Mașinile electrice au inceput deja sa domine piața auto din Norvegia. Potrivit celor mai noi date, anul trecut au fost vandute 138.265 de vehicule cu zero emisii pe piața auto din țara scandinava. Asta inseamna ca 79.3% din totalul de mașini noi vandute in 2022 au fost reprezentate de vehicule electrice.…

- Universitatea Transilvania din Brașov a anunțat printr-un comunicat de presa ca va renunța la a mai folosi serviciile bancilor austriece, iar mașinile instituției nu vor mai alimenta la stații cu acționari din Austria. Universitatea spune ca a luat decizia in baza articolului 123 alin.1 și alin.2 privind…

- Decizia șeicilor din Qatar de a interzice, cu doar o zi inainte de startul Cupei Mondiale, bauturile alcoolice pe stadioane i-a naucit pe fani, mai ales pe cei britanici, obișnuiți din tata-n fiu sa bea bere in timpul meciurilor. Cu toate acestea, mulți dintre ei au apelat la o metoda ingenioasa, cu…

- ”Am depus cererea de finantare, la Administratia Fondului pentru Mediu, in vederea instalarii a 166 de statii de reincarcare pentru masinile electrice, proiect pentru care am primit aprobarea consilierilor generali, la ultima sedinta”, a anuntat, luni,l primarul general al Capitalei. Nicusor Dan…

- Cu ocazia Salonului Auto de la Paris, Linda Jackson, șefa Peugeot, a anunțat ca marca de la Poissy va lansa un viitor concept electric in urmatoarele saptamani. Conceptul va fi botezat Inception, iar aceasta mașina va marca, in esența, startul epocii electrice pentru leul francez. Deocamdata, Peugeot…

- In septembrie a avut loc o crestere de 20,7% a livrarilor, stimulata in special de piata din China, unde restrictiile legate de Covid-19 au limitat productia in prima jumatate a anului. Productia constructorului de automobile reflecta o redresare larga in industriei auto in ultimele luni, dupa o prima…