Mercedes-Benz va renunţa în totalitate la cutiile manuale Odata cu dezvoltarea tehnologiilor electrice, viitoarele automobile cu noi sisteme de propulsie vor fi lipsite in totalitate de cutiile manuale, or acestea ofera doar optiunea de a alege directia de deplasare si doua pedale. Insa industria auto este inca departe de a renunta complet la motoarele cu combustie interna, iar astfel raman a fi prezente si cutiile clasice manuale. Nu si in cazul celor de la Mercedes-Benz, care planifica sa elimine in totalitate acest tip de cutie de pe modelele sale chiar in urmatorii ani, informeaza PiataAuto.md . Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

