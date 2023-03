Mercedes-Benz va avea o nouă fabrică de reciclare a bateriilor în Kuppenheim, Germania Mercedes-Benz a inceput construirea unei fabrici de reciclare a bateriilor in Kuppenheim, sudul Germaniei, care va avea o capacitate anuala de 2500 de tone si va contribui la producerea a peste 50.000 de module de baterii pentru vehiculele electrice noi Mercedes-Benz, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

