Mercedes Benz urmeaza sa dea afara peste 15.000 de muncitori-Probleme Star Transmission Sebes Cugir

- Tom Williams, consilier al presedintelui american, Donald Trump, pentru Afaceri Europene si Ruse, va fi inlocuit, fiind a patra persoana care paraseste aceasta functie in ultimii trei ani, informeaza site-ul de stiri Axios.com, potrivit Mediafax.

- Medicul Adina Alberts atenționeaza ca fiecare roman consuma anual cica 100 de kg de paine periculoasa. Asta pentru ca o buna parte din painea din comerț e aditivata cu substanțe periculoase, relateaza Știripesurse.ro. Romanii sunt cei mai mari consumatori de paine din Europa, consumand aproape o paine…

- O uzina celebra din Moldova comunista a reusit sa supravietuiasca si sa faca fata cu brio privatizarii si capitalismului. Mecanex, o fabrica fondata in anii '70 la Botosani si care acum e unica producatoare de pompe industriale din Romania, exporta in Europa de Vest, dar si in tari arabe.

- Primul caz a fost inregistrat pe 25 aprilie, moment in care autoritațile au dispus izolarea a unui numar de șapte contacți ai bolnavului, intr-un spațiu pus la indemana de angajator, dupa cum scrie Monitorul de Botosani. Ulterior, pentru ca au mai fost depistate cateva cazuri, patronul italian…

- Ministerul Transporturilor a emis un ordin privind aprobarea Procedurii pentru circulatia trenurilor de calatori special comandate in vederea transportului de lucratori sezonieri, inclusiv activitati de ingrijire a persoanelor vulnerabile, intre Romania si alte state membre ale UE, anunța MEDIAFAX.Acest…

- Austria a decis sa introduca un tren de noapte care, saptamanal, incepand cu data de 2 mai, va aduce muncitori din Romania care sa asigure servicii pentru persoanele care necesita ingrijire permanenta din Austria, informeaza Reuters. Operațiunea este una care are sprijinul Guvernului din Romania,…

- Dupa ce mai multi muncitori romani au denunțat abuzurile facute de angajatorii germani, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a solicitat un dialog cu Ministrul Afacerilor Externe pentru a discuta aceasta problema. „Situația lor este complicata pentru ca autoritațile nu au facut nimic, in primul rand,…

- Miliardarul Tilman Fertitta (62 de ani), patronul echipei de baschet Houston Rockets, a luat o decizia controversata in plina pandemie de coronavirus. Fertitta, care deține mai multe cazinouri și restaurante, a decis sa concedieze 45.000 de angajați. Americanul susține ca le face o favoare acestora…