Sunt afectate de rechemare modelele din seriile ML, GL (BR 164) si R-Class (BR 251) produse intre 2004 si 2015. Aproximativ 70.000 dintre vehiculele incluse in campanie sunt in Germania. ”Am descoperit ca la unele dintre aceste vehicule functia servofranelor ar putea fi afectata de o coroziune avansata in zona articulatiilor carcasei”, a anuntat Mercedes-Benz intr-un comunicat. Acest lucru ar putea duce la o crestere a fortei de apasare a pedalei de frana necesara pentru a decelera vehiculul si/sau la o distanta de oprire potential crescuta. Mercedes-Benz va incepe imediat rechemarea.