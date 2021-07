Mercedes-Benz publică primele imagini cu viitorul sedan electric EQE Salonul Auto de la Munchen iși deschide porțile in 7 septembrie, iar Mercedes-Benz planuiește ca standul sau sa fie una dintre principalele atracții. Germanii au anunțat nu mai puțin de opt premiere, din care cinci sunt ale unor modele 100% electrice. La acest eveniment va debuta noul sedan cu zero emisii EQE care "va demonstra cat de confortabil și deopotriva sportiv poate fi un sedan business." Pentru a mai indulci așteptarea, Mercedes-Benz a publicat... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mercedes-Benz este așteptat sa lanseze noul SL dintr-un moment in altul. Prototipurile au fost testate inclusiv in condiții de iarna, dar și pe legendarul circuit Nurburgring Nordschleife. Totodata, ele au facut deja cunoștința și cu celebra Autobahn și ale sale porțiuni fara limita de viteza. Acum,…

- Audi a inceput deja ofensiva electrica și se gandește inclusiv la un succesor cu zero emisii pentru actualele modele A7 sau A8. Constructorul din Ingolstadt a pregatit chiar și un concept, pe care l-a botezat Grand Sphere. Primele imagini teaser cu acesta au fost publicate in urma cu puțin timp, iar…

- Constructorul american de automobile a facut deja primii pași spre electrificare, odata cu lansarea modelelor Wrangler 4xe și Compass 4xe, adica versiuni plug-in hybrid ale celebrelor modele din portofoliu. In scurt timp, acestora li se va alatura și Grand Cherokee 4xe. Cu ocazia Stellantis EV Day 2021,…

- Sportage a intrat in portofoliul Kia in 1993. Debutul celei de-a cincea generații este programat pentru 8 iunie, iar versiunea europeana (o premiera pentru acest model) ar putea fi prezentata in luna septembrie. Pana sa facem cunoștința cu noul Sportage, Kia publica trei imagini teaser care tradeaza…

- Maserati pregatește un nou model in gama, care va fi ceva mai mic decat actualul Levante și ar urma sa fie dezvoltat pe arhitectura lui Alfa Romeo Stelvio. Viitorul SUV Grecale va fi produs la uzina din Cassino, aceeași fabrica unde sunt asamblate Alfa Romeo Stelvio și Giulia. Italienii au publicat…

- In urma cu mai bine de doi ani, Porsche anunța ca SUV-ul Macan va deveni 100% electric odata cu lansarea viitoarei sale generații. Viitorul model nu va fi exclusiv electric, ci va continua sa fie comercializat și intr-o versiune cu un motor cu combustie interna, conform informațiilor oficiale venite…

- In toamna anului trecut, Renault a prezentat lumii intregi conceptul Megane eVision. Acesta anunța lansarea unui nou model cu zero emisii, pe care il putem vedea acum in aceasta serie de imagini teaser, tocmai publicate de producatorul din Hexagon. Numele sau este Megane E-Tech Electric și, potrivit…