Stiri pe aceeasi tema

- Mercedes-Benz detine active de 2 miliarde de euro, care ar putea fi puse in pericol de propunerile Rusiei de nationalizare a proprietatilor firmelor straine care pleaca din cauza invaziei sale in Ucraina, a spus producatorul german de automobile premium, transmite Reuters. Compania a afirmat in raportul…

- Dupa ce tot mai multe companii straine si-au sistat activitatea in Rusia o data cu declansarea invaziei in Ucraina, rușii iau in calcul naționalizarea activelor deținute de acestea sau cel puțin așa vrea un responsabil de rang inalt al partidului de guvernamant al presedintelui rus Vladimir Putin, Rusia…

- Rusia ar trebui sa naționalizeze operațiunile companiilor occidentale care parasesc țara ca raspuns la razboiul din Ucraina, a declarat luni un oficial de rang inalt al partidului lui Putin, Rusia Unita. O astfel de mișcare ar ajuta la prevenirea pierderii locurilor de munca și la menținerea capacitații…

- Ucraina va cere luni Curtii Internationale de Justitie (CIJ) de la Haga, principalul organ judiciar al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), sa emita o hotarare de urgenta prin care sa solicite Rusiei sa isi opreasca invazia, considerand ca argumentele folosite de Moscova pentru a-si justifica atacul…

- Vladimir Putin avertizeaza ca sanctiunile Occidentului impotriva Rusiei seamana cu o declaratie de razboi la adresa țarii sale. Vladimir Putin a declarat sambatata, la televiziunea de stat rusa, ca Ucraina ar trebui sa fie „demilitarizata” și sa aiba un statut neutru, iar „operațiunea speciala” de invadare…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat astazi, 5 martie ca sanctiunile occidentale impotriva Rusiei, sunt asemanatoare unei declaratii de razboi. El a aparat invazia Rusiei in Ucraina, afirmand ca Moscova trebuie sa apere vorbitorii rusi din estul Ucrainei, precum si propriile interese.

- Europa, SUA, dar și Japonia sancționeaza Rusia pentru invazia Ucrainei, insa Moscova nu pare a fi deloc afectata. Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Rus anunța ca Rusia nu mai are nevoie de relatii diplomatice cu Occidentul dupa…

- Rusia a reluat, la primele ore, atacurile asupra Ucrainei. Doua explozii puternice s-au auzit in capitala Kiev. Ora 07:14 Banca centrala a Ucrainei a interzis plațile catre entitați din Rusia și Belarus, precum și operațiunile care implica monedele ambelor națiuni, a anunțat vineri autoritatea de reglementare,…